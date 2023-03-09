В Мурманской области по проекту АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520) планируют построить второй путь на участке Магнетиты — Блокпост 1391 км Октябрьской железной дороги протяженностью 16,3 км. Проектную документацию уже одобрила Главгосэкспертиза России.

Работы — часть программы развития линии Мурманск — Петрозаводск для роста грузопотока к портам северной части Кольского полуострова.

Проектируемый второй главный путь на протяжении 7,4 км располагается на самостоятельной трассе и примыкает к станции Магнетиты, без захода на станцию Лопарская. В связи с этим будет реконструирована четная горловина станции Магнетиты с удлинением приемо-отправочных путей до 1050 м. Действующий путь планируют переустроить, обновить контактную сеть, устройства СЦБ и связи. Новый участок оборудуют автоблокировкой, вторые главные пути электрифицируют.

На участке смонтируют три поста электрической централизации, где разместится оборудование для управления движением поездов. Также предстоит построить 39 водопропускных труб и однопутный металлический мост длиной 112 м через реку Колу.

Авторы проекта учли особенности расположения объекта: его территория затрагивает несколько водоохранных зон, в том числе реки Колы.