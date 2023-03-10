28-29 марта в Москве, в выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится X юбилейный форум «Композиты без границ». В этом году Форум пройдет в рамках XV Международной специализированной выставки «Композит-Экспо» – ключевой площадки для демонстрации продуктов и направлений отечественной и зарубежной композитной отрасли.

Совместное проведение Форума «Композиты без границ» и выставки «Композит-Экспо» – главное событие года в индустрии отечественных композитов. Эта площадка объединит экспертов отрасли, топ-менеджеров ведущих компаний, бизнесменов, ученых, инноваторов, разработчиков, представителей федеральных, региональных, муниципальных органов власти, студентов. Ключевая тема форума «Композиты без границ» в этом году определена как «Перспективы отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей». Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором, как ожидается, примут участие заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, спецпредставитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и другие спикеры.

В рамках деловой программы ведущие эксперты отрасли обсудят такие актуальные темы, как реализация мероприятий дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ», трансформация ключевых отраслей промышленности с помощью внедрения композитных материалов, создание мощностей по производству оборудования для изготовления композитов на всех стадиях, импортозамещение в производственных цепочках от сырья, компонентов до готового изделия, реинжиниринг, современные возможности развития гражданской авиации, образовательные программы в области композитов и многое другое. В программе форума запланировано проведение многочисленных тематических круглых столов, работа лектория, а также вручение наград V конкурса «Композиты без границ. AWARDS».

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте форума «Композиты без границ» . Аккредитация представителей СМИ доступна по ссылке: https://compositesforum.ru/ . Адрес места проведения: «ЦВК» Экспоцентр, г. Москва, Краснопресненская наб., 14.

Форум «Композиты без границ» – ключевое ежегодное событие в области композитов в России. В рамках форума проходят панельные дискуссии по вопросам развития рынка композитов, разработок и внедрения новых материалов, создания новых производств. Бессменным организатором форума является композитный дивизион Госкорпорации «Росатом» – компания «Юматекс». Форум проводится с 2013 года и собирает на своей площадке порядка 1000 участников в очном формате. В 2020 году форум проходил в онлайн формате и привлек более 11000 участников со всего мира: предпринимателей, экспертов композитной отрасли, научное и профессиональное сообщество, представителей государственных структур. В разное время форум проводился в партнерстве с такими экспертными площадками как «Сколково», «Иннопром», «Технополис Москва». В 2023 году форум пройдет в рамках крупнейшей российской выставки «Композит-Экспо». Дивизион «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом» (управляющая компания АО «ЮМАТЕКС») – крупнейший производитель композитных материалов в России. Располагает масштабными мощностями от производства сырья до готовых изделий. Дивизион включает в себя современный научно-исследовательский центр, промышленные производства ПАН-прекурсора, углеродного волокна, производителей тканей и препрегов, стекловолокна, а также готовых изделий из композитных материалов. В дивизион входят 21 компания, включая 12 производств в 9 регионах РФ.