«Россети Юг» планируют в 2023 году установить на воздушных линиях электропередачи в Ростовской области 475 птицезащитных устройства (ПЗУ). Почти половина из них появится в двух особо охраняемых природных зонах.

Около 160 ПЗУ будут установлены на воздушной линии 10 кВ в Ремонтненском районе на территории природного заповедника «Орловский». Он имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО и расположен в районе прохождения крупнейшей миграционной трассы птиц в Евразии (соединяет Западную Сибирь, Таймыр и Казахстан с Черноморским бассейном, Ближним и Средним Востоком, Северной и Восточной Африкой). Помимо животных в заповеднике обитают 260 видов птиц, из которых 47 включены в Красную книгу РФ. В прошлом году энергетики уже смонтировали здесь 770 ПЗУ.

Еще почти 40 устройств специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» установят на воздушной линии 0,4 кВ, которая расположена в природном парке «Донской». Эта особо охраняемая территория состоит из двух участков: «Дельта Дона» (находится в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах) и «Островной» (Цимлянский район). Фауна парка насчитывает более 330 видов, 35 из которых занесены в региональную Красную книгу. В их числе редкие и исчезающие: казарка краснозобая, пискулька, савка, орлан-белохвост. Часто здесь встречаются кулики, чайки.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов, закрывающих изоляторы в местах крепления к ним провода. При перелетах с места на место и выслеживании добычи птицы периодически садятся на изоляторы воздушных линий и задевают металлические части опор, что приводит к поражению пернатых электрическим током, а также может вызвать повреждение ЛЭП и нарушение электроснабжения потребителей. Наличие ПЗУ на ЛЭП исключает возможность поражения птиц электротоком, снижает число связанных с этим аварийных отключений, соответственно позволяет сделать электроснабжение потребителей надежнее.