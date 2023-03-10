Холдинг "Строительный альянс" начал строительство новой площадки в формате "Подмосковье индастриал", предусматривающей создание готовых промышленных боксов, в Подольске. Объем инвестиций в проект превысит 7 млрд рублей, в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Инвестиции в новый проект холдинга "Строительный альянс" превысят 7 млрд рублей. В рамках проекта инвестор построит готовые промышленные боксы с универсальными планировками и со всей необходимой инфраструктурой для запуска производства. Первую очередь индустриального комплекса планируется запустить уже в начале следующего года, а полностью проект будет реализован до конца 2027 года. Это будет уже третья площадка компании в формате "Подмосковье индастриал", построенная в Московской области", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья пояснили, что цифровой промышленный коворкинг Industrial City общей площадью более 105 тысяч кв. м, будет построен в городском округе Подольск. В аналогичном формате компания уже построила площадки в индустриальных парках "Сынково" и "Есипово".

Зиновьева подчеркнула, что дополнительным стимулом приобретения готовых промышленных помещений стала программа "Промышленная ипотека", разработанная в Московской области и запущенная на федеральном уровне. Согласно условиям программы, инвесторы могут взять кредит для приобретения промышленного бокса в собственность по ставке 3-5% годовых.