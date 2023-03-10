​Жилой комплекс с социальными объектами планируется построить по технологии модульного домостроения в Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Проект будет реализован в пос. Десёновское, в районе дер. Яковлево, участки 20 и 21/1.

«Площадь проекта планировки территории составляет почти 22 га. Инвестор планирует построить экспериментальный жилой микрорайон с домами переменной этажности из крупных модулей с применением инновационных конструктивных и инженерных решений. Застройка рассчитана на проживание порядка 1250 человек», – сказал Андрей Бочкарёв.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что такая технология обеспечивает снижение трудоемкости за счет применения в монтаже крупногабаритных модулей и пространственных элементов – лестниц, балконов, шахт лифтов, насыщенных коммуникациями и инженерным оборудованием, а также с полной отделкой, выполненной в заводских условиях.

«Девелопером проекта выступает ГК «Монарх». Общая поэтажная площадь объектов превысит 71 тыс. кв. метров. Из них около 6,7 тыс. «квадратов» отведено под соцобъекты – школу на 150 мест и детский сад на 100 мест», – уточнила Пятова.

Решение об одобрении проекта планировки территории было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.

Пятова напомнила, что ГК «Монарх» реализует в Новой Москве проект технополиса модульного домостроения, предназначенный для выпуска экспериментальных сверхкрупных модулей для домостроения.

Ранее сообщалось, что вторую очередь технополиса модульного типа планируется завершить в этом году.