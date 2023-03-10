Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса «Лес» в Дзержинском районе города Перми.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 300 метров. Также в центре электрических нагрузок в действующей ТП произведена замена трансформаторов мощностью 100 кВА и 250 кВА на новые мощностью 400 кВА каждый. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме более 315 кВт.

Жилой комплекс «Лес» расположен в микрорайоне «Железнодорожный» краевого центра. Он представляет собой 19-этажный дом, включающий 198 квартир общей жилой площадью 8 750 квадратных метров.