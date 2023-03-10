Это личный вклад каждого из нас
В рамках рабочей поездки Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов осмотрел объекты Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» в г. Балаково и провел встречу с руководством и коллективом.
В ходе встречи обсуждались вопросы производственной деятельности, в частности, предстоящее начало массовых ремонтных работ и реализация инвестиционной программы текущего года.
Также Генеральный директор компании «Россети Волга» посетил Саратовскую ГЭС, входящую в десятку крупнейших гидроэлектростанций страны.
«Генерация и передача электроэнергии – звенья единой энергетической системы, – отметил Александр Гаврилов. – Наша задача – максимальная синхронизация деятельности компаний для обеспечения наиболее эффективного энергоснабжения регионов».
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