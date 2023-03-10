В рамках рабочей поездки Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов осмотрел объекты Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» в г. Балаково и провел встречу с руководством и коллективом.

В ходе встречи обсуждались вопросы производственной деятельности, в частности, предстоящее начало массовых ремонтных работ и реализация инвестиционной программы текущего года.

Также Генеральный директор компании «Россети Волга» посетил Саратовскую ГЭС, входящую в десятку крупнейших гидроэлектростанций страны.