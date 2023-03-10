Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины"

Кавказ.РФ и ООО «Горные вершины» подписали договор купли-продажи акций управляющей компании «Архыз» и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Компанию-победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития РФ. О завершении конкурса сообщил 6 марта вице-премьер Правительства РФ Александр Новак.

В очном формате участники конкурса предоставили свои обновленные предложения – стартовые условия покупки курорта были улучшены более чем на 7 млрд рублей. АО «Партнерс Групп» предложило стоимость 19 млрд рублей со сроком оплаты в 2030 году, а компания «Горные вершины» – 24,2 млрд с тем же годом оплаты и таким образом выиграла конкурс.

«С момента открытия на курорте было создано более 2100 мест размещения. Резиденты ОЭЗ вложили почти 4 млрд рублей в территорию, было создано и сохранено более тысячи рабочих мест. Очевидно, что курорт состоялся и готов к дальнейшему развитию на частные инвестиции», — подчеркнул Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития РФ.

Следующим этапом после заключения договора станет оплата 25 % акций плюс одна акция в размере 6 млрд. Процедура запланирована на период март-июнь, в зависимости от получения покупателем необходимых одобрений и согласий контролирующих органов. Оплата второго пакета акций пройдет в 2030 году, с учетом индексации сумма составит 23 млрд. Таким образом, общая покупная цена всех пакетов акций – 29 млрд рублей.

«Средний ежегодный темп прироста турпотока за последние три года — более 27%. На минувших выходных мы приняли и поздравили трехмиллионного посетителя канатных дорог на «Архызе», что еще раз доказывает востребованность государственных вложений в территорию. Надеемся, что новый владелец курорта добросовестно выполнит все инвестиционные условия сделки. Кавказ.РФ, как государственный институт развития, будет контролировать соблюдение всех условий соглашения», — говорит Андрей Юмшанов, генеральный директор Кавказ.РФ.

По условиям сделки, в течение четырех лет с даты заключения договора «Горные вершины» должны будут создать на курорте «Архыз» не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет – довести количество мест размещения в гостиницах до восьми тысяч и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

«На сегодня это самый амбициозный проект по сложности и срокам реализации. Мы, как стратегический инвестор, используя свой управленческий опыт по комплексному развитию территорий, готовы стать частью большой туристической истории. В основе новой стратегии развития — модель интегрированного курорта, по которой уже успешно работает Курорт Красная Поляна. Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры. Финальная стратегия развития курорта Архыз будет представлена в сентябре 2023-го, ранее, согласно конкурсной документации будут представлены мастер и бизнес планы», — отмечают в пресс-службе компании «Горные вершины».

«Архыз» – флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ. Это всесезонное место отдыха, которое посещают до 700 тысяч туристов в год. Зимой курорт привлекает любителей горнолыжного отдыха, главное предложение лета – горные походы к озёрам и водопадам.

Кавказ.РФ — государственный институт развития, который работает в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Компания строит и развивает горные курорты, с помощью государства поддерживает туристическую отрасль, помогает расти местному бизнесу, привлекает в регион инвестиции.

Наиболее известные проекты госкорпорации в сфере туризма: горные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», которые объединены в Северо-Кавказский туристический кластер. Здесь в роли управляющей компании Кавказ.РФ строит и обслуживает канатные дороги, трассы, сопутствующую инфраструктуру. Курирует работу в Правительстве РФ Александр Новак.