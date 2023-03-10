На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2023 года

В течение 2023 года ежегодные профилактические ремонты поочередно будут выполнены на всех четырёх энергоблоках Кольской АЭС. Суммарная продолжительность ремонтной кампании-2023 составит 233 суток.



В рамках проведения этих работ 10 марта первым в планово-предупредительный ремонт, который продлится 50 дней, будет выведен энергоблок №1 Кольской АЭС. В ходе всей планово-предупредительной ремонтной кампании специалисты осуществят 45 мероприятий по модернизации оборудования.

«Основные работы по модернизации в рамках ремонта первого энергоблока –замена насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделениях, монтаж дополнительных перемычек на трубопроводах основного конденсата турбоагрегатов № 1 и № 2, а также модернизация системы оперативного постоянного тока. Для повышения безопасности и надежности эксплуатации оборудования на первом блоке выполнят 1350 операций, основные из них – перегрузка топлива и ремонт реактора,капитальный ремонт паротурбинной установки и турбогенератора», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию энергоблока № 1 выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».



В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1485МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.



Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.



* Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.