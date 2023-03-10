 

ОЭЗ "Алабуга" проложит 16 км ж/д путей в Закамье за 3,4 млрд рублей

10 марта 2023, 17:30 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: tatar-inform.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Особая экономическая зона «Алабуга» проложит 16 км новых железнодорожных путей в рамках строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина. Инвестиции в проект составят 3,4 млрд рублей, говорится в телеграмм-канале ОЭЗ.

«Новые пути примкнут уже к существующим путям общего пользования – к станциям Круглое Поле и Никашновка. Такое решение с двумя точками примыкания было принято, чтобы обеспечить бесперебойную поставку грузов в логистический комплекс без дополнительной загрузки существующей инфраструктуры», – рассказал руководитель службы развития новых площадок особой экономической зоны Александр Зайченко.

Новые пути обеспечат поставки готового полимерного сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион и создадут условия для снабжения запчастями и комплектующими компании автомобильной и бытовой техники, а также сократят логистические издержки при поставке продукции.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ АЛАБУГА
Отрасль: Строительство 

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