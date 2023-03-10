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Правительство австралийского штата Виктория выпустило распоряжение по стимулированию реализации проекта строительства межсистемного электрического соединения VNI West

10 марта 2023, 16:15 285 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"

Министерство энергетики и ресурсов австралийского штата Виктория в соответствии с Законом об электроэнергетике штата от 2005 г. (National Electricity (Victoria) Act 2005) выпустило распоряжение, согласно которому AEMO, совмещающий функции оператора национального энергорынка и системного оператора Восточной и Южной энергосистем страны, получает полномочия на стимулирование реализации проекта строительства межсистемного электрического соединения VNI West.

Проект электрического соединения VNI West между австралийскими штатами Виктория и Новый Южный Уэльс – один из пяти действующих проектов, включенных в комплексный план AEMO по развитию энергосистемы (Integrated System Plan, ISP)* на 2022 г. Разработчиком проекта строительства электрического соединения VNI West совместно с AEMO выступает Transgrid – системный оператор штата Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории.

Согласно распоряжению Министерства АEMO, который, в том числе, отвечает за планирование развития электросетевой инфраструктуры штата Виктория, должен начать подготовительные работы по проекту сооружения соединения, а также рассмотреть альтернативные варианты прохождения VNI West, включая определение точки подключения VNI West к электрическому соединению Western Renewables Link (WRL).

AEMO и Transgrid в ближайшее время опубликуют отчет по итогам проведения публичных консультаций по проекту строительства VNI West, в котором будут представлены комментарии к предложениям заинтересованных сторон, в т.ч. относительно месторасположения узловой ПС – точки соединения VNI West и WRL. Следующим этапом реализации проекта строительства VNI West станет шестинедельный период консультаций для общин, традиционных групп землевладельцев и других заинтересованных сторон, в течение которого будет проведена оценка каждого из представленных вариантов на предмет соответствия социально-экономическим и экологическим требованиям.

Официальный сайт AEMO

* ISP направлен на поддержание развития ВИЭ-генерации, осуществление энергоперехода и реализацию целей по достижению углеродной нейтральности энергосистемы и экономики Австралии в целом.

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Метки: АВСТРАЛИЯ, VNI West
Отрасль: Электроэнергетика 

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