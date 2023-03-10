Сегодня стартует открытый этап конкурса RusCable PR-сhallenge 2023 – это ежегодная премия на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга отраслевых компаний (кабельный бизнес, энергетика, электротехника, связь), которая проводится с 2018 года.

Теме отраслевого маркетинга и PR в кабельном бизнесе и будет посвящен и наш эфир. Поговорим про лучшие и худшие проекты, постараемся вспомнить интересные механики, компании и бренды у которых все получилось и кому не удалось прийти к успеху. Инструменты маркетинга и, главное, в интерактивном режиме будем общаться со зрителями, чтобы не упустить ничего важного. Присоединяйтесь к эфиру и голосуйте в конкурсе RusCable PR-challenge 2023!

Голосование открыто для всех! Голосуйте за тех, кого считаете лучшимипо трем направлениям:

Лучший в соцсетях;

Лучший на Cabex;

Лучший PR-проект.

Принять участие в открытом голосовании просто – необходимо перейти на сайт конкурса PR-challenge в раздел «Голосование» и выбрать до 3-х компаний в каждой номинации. Итоги конкурса будут подведены в завершающий день выставки Cabex, 16 марта 2023 года.

Неделя была классной!

8 марта внес очень много интересного в суровую повестку кабельного рынка. Но не только тюльпаны и поздравления заполнили новостную повестку. Кабельный рынок живет и меняется быстро и готовится "стартовать" сразу после Cabex. О том, как идет оживление и что ждать от выставки поговорим в эфире!

Ну и конечно главные новости недели, эксклюзивные фото и видеоматериалы и рубрика "инспекция по соцсетям", где мы покажем самые интересные и необычные публикации со всего интернета. Эфир проведут Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (ведущая и блогер Kabel.FM).

Голосуй в PR-challenge 2023 - https://cabex.ruscable.ru/challenge

Партнер трансляции - ВНИИКП https://www.vniikp.ru/