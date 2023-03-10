Компания Siemens и австралийский Технологический университет Суинберна (Swinburne University of Technology, SUT) договорились о создании Центра по энергетическому переходу – научно-практической лаборатории по разработке и тестированию технологий производства экологически чистой энергии. В рамках центра планируется объединить передовые цифровые энергетические технологии Siemens и технические, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также преподавательский опыт SUT.

Центр, стоимость создания которого оценивается в $ 3,6 млн, призван создать среду, доступную для студентов и представителей промышленности, в целях работы над решениями по созданию более экологичных и эффективных энергосистем с помощью открытой цифровой бизнес-платформы Siemens Xcelerator и рынка.

Центр обеспечит пользователям возможность применять цифровые модели энергосистем, составлять карты сценариев, анализировать результаты исследований, разрабатывать и проверять выдвигаемые гипотезы. В рамках центра будет создана цифровая модель австралийской энергосистемы, которую планируется использовать для моделирования новых инновационных решений и разработки ПО. В центре также будет установлена разработанная Siemens система управления микросетью, которая включает устройства Sicam A8000 и Siprotec 5, обеспечивающие управление и защиту микросети, ПО платформы управления распределенным энергопотреблением DEOP и ПО Siemens PSS, которое используется более чем 70% коммунальных служб, системными (включая AEMO) и сетевыми операторами.

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