Сколтех обеспечит безопасность линий электропередачи

Центр энергетических технологий Сколтеха начал опытную эксплуатацию автономной системы управления светомаркировкой линий электропередачи. Проект выполнен под руководством доцента Дмитрия Титова по заказу АО ЕЭСК, Екатеринбург. Система будет обеспечивать безопасность полётов вблизи екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Существующие системы требуют ежегодного обслуживания и регулярного слежения за техническим состоянием. Преимуществом разработанной системы является наличие обратной связи, позволяющей оператору не только оценивать техническое состояние системы, но и при необходимости выполнять настройку и управление без выезда к месту установки. К примеру, оператор может удалённо произвести очистку датчиков фотореле от обледенения, включив нагрев, или отрегулировать параметры зарядки аккумуляторных батарей.

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс с широким спектром сценариев управления огнями светоограждения и элементами схемы электроснабжения. Реализованы функции:

управления по уровню естественного освещения,

управления по ежедневному расписанию,

а также ручного управления.

Контроль параметров состояния работы модулей системы позволяет исключить аварийные ситуации в процессе эксплуатации. В частности, автоматически контролируется уровень заряда аккумуляторных батарей и не допускается перезаряда, отслеживаются предельные токи источников света, что в значительной мере увеличивает срок их службы. Все параметры состояния и управления сохраняются в архиве и доступны для аналитики.

Заказчик и владелец технологии — АО ЕЭСК, Екатеринбург.