В преддверии самого замечательного весеннего праздника, наполненного солнечным светом и яркими улыбками, в Мордовии чествовали представительниц прекрасного пола. В торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, 7 марта принял участие Глава Республики Мордовия.

Артём Здунов вручил женщинам республики высокие награды тем, кто трудится в медицине, промышленности, сфере социальной защиты населения, образовании и науке, некоммерческих общественных организациях, стоит на страже порядка и закона.

Высокие награды - Ветеран труда и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила Сания Бикмурзина, более 28 лет проработавшая в области промышленности, из них 17 – волочильщиком проволоки Кабельного завода «Цветлит».

От всей души поздравляем с наградой и желаем новых успехов и достижений!