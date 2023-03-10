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10 марта 2023, 13:44 221 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
Авторы и источники / Правообладателям

В преддверии самого замечательного весеннего праздника, наполненного солнечным светом и яркими улыбками, в Мордовии чествовали представительниц прекрасного пола. В торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, 7 марта принял участие Глава Республики Мордовия.

Артём Здунов вручил женщинам республики высокие награды тем, кто трудится в медицине, промышленности, сфере социальной защиты населения, образовании и науке, некоммерческих общественных организациях, стоит на страже порядка и закона.

Высокие награды - Ветеран труда и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила Сания Бикмурзина, более 28 лет проработавшая в области промышленности, из них 17 – волочильщиком проволоки Кабельного завода «Цветлит».

От всей души поздравляем с наградой и желаем новых успехов и достижений!

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Метки: ЦВЕТЛИТ, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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