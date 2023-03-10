Производственно-логистический комплекс "Плетниха" с общим объемом инвестиций около 4,5 млрд рублей появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Комплекс будет состоять из складов категории А+ площадью порядка 110 тыс. кв. м и нескольких фабрик по производству замороженных полуфабрикатов и кондитерских изделий, рыбного цеха, мебельного цеха, автомобильного цеха, а также пункта переработки вторсырья, которое комплекс будет производить", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что проект долгосрочный, полностью его планируют реализовать за девять лет. Этап проектировки, а также его экспертиза должны быть закончены в 2024 году. В марте 2026 года планируется запустить первые склады площадью 16 тыс. кв. м, а также всю инфраструктуру. Следующим этапом станет запуск второй очереди и двух фабрик по производству полуфабрикатов и копченой рыбы.

"В зависимости от ввода в строй объектов, будет меняться количество рабочих мест. На начальном этапе - в 2026 году - планируется задействовать порядка тысячи человек. При выходе на полную мощность - около 3 тыс. человек. В основном это сотрудники со специальным образованием: водители, комплектовщики, товароведы, фасовщики, механики с различной специальностью, диспетчеры и так далее. Естественно, это будут руководители, технологи производства, программисты и так далее, чтобы поддерживать комплекс в полной готовности 24/7", - пояснили в пресс-службе.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, это большой проект, обеспечивающий занятость и развитие поселка Панковка, на границе Ермолинского поселения, интересный с точки зрения экономического роста Новгородского района. К маю этого года компания станет резидентом ОЭЗ "Новгородская".

Губернатор также предложил дополнить решение: дать поручение Минтрансу региона совместно с Новгородским районом и Великим Новгородом оценить достаточность транспортной инфраструктуры и тех планов по ремонту дорог, которые есть на данный момент.