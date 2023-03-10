Систему крытых галерей начнут возводить в аэропорту Анапы в 2023 году. Она соединит павильон новой железнодорожной станции на территории аэропорта с терминалами, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ООО "Аэродинамика", куда входит авиаузел.

"В аэропорту Анапы планируется строительство пешеходных галерей. Система крытых пешеходных галерей соединит павильон новой железнодорожной станции на территории аэропорта и терминалы внутренних и международных авиалиний", - сообщили в пресс-службе.

Проект является частью трансформации аэропорта Анапы в мультимодальный хаб, который соединит в себе авиа-, железнодорожные и автомобильные перевозки. По данным компании, концепция предполагает планировочные, дизайнерские решения и зонирование для повышения комфорта пассажиров, которые смогут передвигаться по привокзальной территории аэропорта в любую погоду.

"Собственные инвестиции аэропорта Анапа в проект составят 237,1 млн рублей. Начало строительства намечено на 2023 год", - добавили в пресс-службе.

Аэропорт Анапа имени В. К. Коккинаки - международный аэропорт федерального значения, площадь аэровокзального комплекса составляет 11 800 кв. м.