РусГидро объявляет о начале пятого корпоративного инженерного кейс-чемпионата по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ».

В этом году чемпионат пройдет по трем направлениям: «Экология» и «Теплоэнергетика» – для работников компании, «Гидроэнергетика» – для студентов профильных вузов-партнеров. Лучшие проекты получат поддержку компании и будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл. Главное новшество – чемпионат пройдет с использованием специального программного обеспечения – интерактивной платформы. У каждой команды будет личный кабинет для работы с материалами кейса, направления вопросов кураторам и организаторам, здесь же участники будут выкладывать решения кейсов.

С середины марта до середины апреля пройдет дистанционный этап, в ходе которого участники подготовят свои предложения. Оценят предложения команд и определят победителей экспертные комиссии, в составе которых представители департаментов производственного блока и инноваций РусГидро. В апреле (студенты) и середине мая (работники) пройдут отборочные этапы в режиме видео-конференц-связи. Лучшие работники и студенты примут участие в финалах, которые состоятся в мае-июне в Москве.

Корпоративный инженерный кейс-чемпионат проводится для развития и популяризации инновационной деятельности и рационализаторства в Группе РусГидро, мотивации работников к реализации интеллектуального потенциала через изобретательскую и творческую деятельность, а также формирования базы лучших инновационных решений применительно к конкретным производственным задачам.