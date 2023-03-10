Компания "Аэродинамика" планирует инвестировать в строительство нового аэровокзального комплекса в Сочи около 25 млрд рублей. В соответствии с проектом реконструкции аэропорт сможет обслуживать до 20 млн пассажиров в год, сообщил в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в пятницу состоялось совещание, на котором губернатору Краснодарского края представили проект реконструкции аэропорта в Сочи.

"В прошлом году на аэропорт в Сочи легла дополнительная нагрузка. Здесь установили рекорд по пассажиропотоку - приняли 13 млн человек. Поэтому вопрос его расширения уже давно назрел. Важно, чтобы проект отражал текущий статус аэровокзала как международного пересадочного хаба, ведь с новым терминалом он сможет обслуживать до 20 млн пассажиров в год", - приводятся слова главы региона на сайте администрации.

Директор по развитию инфраструктуры ООО "Аэродинамика" Ренат Сайфуллин на совещании сообщил, что в развитие аэропорта планируется инвестировать около 25 млрд рублей. В рамках проекта могут построить новый аэровокзальный комплекс, грузовой терминал, оборудовать коммерческие, рекреационные зоны и служебно-техническую территорию. Площадь нового терминала составит около 40 тыс. кв. м., его соединят с действующим аэровокзальным комплексом крытым переходом. Реконструкция позволит увеличить с 24 до 33 в час количество взлетно-посадочных операций, а пропускная способность местных воздушных линий увеличится с 600 до 1 тыс. пассажиров в час.

В одном из крупнейших аэропортовых холдингов России "Аэродинамика" уточнили, что проект развития аэропорта и приаэропортовой территории охватывает площадь до 500 га. Проект разбит на несколько этапов. Первый этап, рассчитанный на период 2023-2024 годов включает в себя проектирование новых объектов аэропортовой инфраструктуры. Второй этап, охватывающий период с 2024 по 2027-й год, - это строительство нового терминала. Параллельно планируются модернизация и строительство сопутствующей инфраструктуры.

"На этом представленный мастер-план развития аэропорта Сочи и прилегающей территории не ограничивается. Проект является долгосрочным и подразумевает улучшение инфраструктуры и объектов до 2050 года. Новые пространства и мощности значительно повысят комфорт обслуживания пассажиров южного хаба даже в пиковые сезоны, а также откроют региону перспективы для развития воздушных маршрутов", - сообщили в пресс-службе компании.

Об аэропорте

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, так как является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. Из аэропорта Сочи выполняются полеты по 65 внутрироссийским и международным направлениям. Город Сочи является одним из самых популярных российских курортов, по итогам 2022 года турпоток превысил 7,2 млн человек.