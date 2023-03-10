Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2023 года подключили к электрическим сетям компании четыре образовательных и спортивных учреждения на территории Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Красногвардейского района Республики Адыгея. Социально значимым объектам выдано 120 кВт совокупной мощности.

В числе присоединенных к электросетевой инфраструктуре компании – спортивный зал школы в селе Черниговское Апшеронского района, детский сад в поселке Верхневеденеевский и спортивная школа в поселке Первомайский Белореченского районе, а также детский сад в селе Красногвардейское Красногвардейского района.

Для подключения энергопринимающих устройств важных социальных объектов, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих подачу электроэнергии от высоковольтных подстанций.

Напомним, в течение 2022 года специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» приняли 3 700 заявок на подключение и увеличение мощности общим объемом мощности 160 МВт и обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям компании 2 600 заявителей (физических и юридических лиц). Суммарная мощность, выданная потребителям, составила более 43 МВт.