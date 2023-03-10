Компания "Лукойл" построит ветроэлектростанцию в Кочубеевском округе и солнечную электростанцию в городе Невинномысске на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в четверг в правительстве края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с главным исполнительным директором ПАО "Лукойл" Вадимом Воробьевым.

"Наши стратегические партнеры <…> готовы инвестировать в строительство Родниковской ветроэлектростанции в Кочубеевском округе и солнечной электростанции в Невинномысске. В настоящее время в крае работает пять ветроэлектростанций общей мощностью 510 мегаватт. В сотрудничестве с нашими партнерами, среди которых теперь и "Лукойл", мы рассчитываем в ближайшие годы увеличить эти мощности еще более чем на 300 мегаватт", - цитирует главу Ставрополья Владимира Владимирова управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

В планах компании в ближайшие годы завершить строительство ветропарка мощностью 71 мегаватт в Кочубеевском округе. Предполагаемая мощность солнечной электростанции в Невинномысске оценивается в 4-5 мегаватт. Срок создания - не более полутора лет.

"У нас есть опыт участия в подобных проектах как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы работаем с альтернативной энергетикой по всему югу России - в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье. Это перспективное направление будем развивать и в дальнейшем", - цитирует управление Вадима Воробьева.

По данным краевого правительства, компания "Лукойл" является партнером региона в создании двух из пяти прорывных проектов региональной модели экономического развития на период до 2030 года. Также при поддержке компании за последние четыре года было создано или модернизировано около 160 объектов благоустройства и социальной инфраструктуры.