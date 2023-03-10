«Россети Северный Кавказ» продолжают работу по консолидации энергообъектов территориальных сетевых организаций, не соответствующих критериям, указанным в Постановлении Правительства РФ от 30.04.2022 № 807. В соответствии с этим документом, начиная с 2023 года увеличены количественные характеристики электросетевого имущества, которое должно находиться в собственности компаний, претендующих на получение статуса территориальной сетевой организации (ТСО).

Согласно данным изменениям, ООО «Электрические сети микрорайона Московский» в Карачаево-Черкесии с 2023 года лишено статуса ТСО. Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей этой организации, достигнута договоренность о передаче муниципального электросетевого имущества в аренду компании «Россети Северный Кавказ».



На обслуживание филиалу «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» переданы 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью более 8,6 МВА, свыше 12,3 км линий электропередачи 6 кВ.



В настоящее время филиал осуществляет энергоснабжение 25 многоэтажных домов микрорайона Московский, 64 абонентов поселка Кубина-2, 120 потребителей-юридических лиц. Для организации достоверного учета потребления электроэнергии специалисты Усть-Джегутинских районных электросетей проводят сейчас частичную замену общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.



Энергетики напоминают, что за обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций в многоквартирных домах, в том числе электрических сетей, по-прежнему несут ответственность управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ).