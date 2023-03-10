В 2022 году филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» принял на обслуживание 63 км линий электропередачи и 33 трансформаторных подстанции общей мощностью 73 МВА.

Большая часть консолидированного имущества расположена на территории города Астрахани, Ахтубинского района и города Нариманов Астраханской области. Принятые на баланс объекты находились в неудовлетворительном состоянии. Значительный износ этих сетей и длительное отсутствие их обслуживания зачастую приводило к сбоям в электроснабжении потребителей. Специалисты филиала «Астраханьэнерго» провели проверку и систематизацию всех объектов, определили оборудование и сети для первоочередного ремонта.

Консолидация сетевых активов на базе крупной энергетической компании ведется для повышения надёжности и качества электроснабжения жителей региона. Централизация управления энергообъектами позволяет оперативно ликвидировать нештатные ситуации, осуществлять комплексные работы по ремонту и установке приборов учета.