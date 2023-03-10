Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили реализацию программы модернизации систем уличного освещения. Благодаря ей в столице региона количество улиц, где есть освещение, достигло 97%. В 2023 году сотрудничество региона с Группой «Россети» продолжится.

На встрече Станислав Воскресенский и Андрей Рюмин подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Станислав Воскресенский высоко оценил сотрудничество региона с ПАО «Россети» и поблагодарил Андрея Рюмина за оперативную и качественную работу в Ивановской области.

«Мы начали с областного центра: в конце 2021 года – начале 2022 года новое освещение появилось на 491 улице, причем, на 355 улицах его не было никогда, преимущественно, конечно, это частный сектор. В итоге сегодня освещение в Иванове есть на 97% улиц региона. Но я людям обещал, что мы и в других городах области такую программу сделаем», – отметил он.

«Иваново сегодня – один из самых светлых городов России, хотя еще недавно примерно на 40% улиц не было освещения. Мы работаем над тем, чтобы распространить эту программу и на другие города региона. Также в числе приоритетов остаются проекты, связанные с развитием сетевой инфраструктуры и повышением надежности», – сказал Андрей Рюмин.

На встрече также обсуждалось прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) 2022/2023 годов. В рамках подготовки к ОЗП в 2022 году была реализована программа технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с общим финансированием 452 млн рублей. Все работы проведены в срок и в полном объеме. В 2023 году финансирование ТОиР в регионе планируется в объеме свыше 470 млн рублей.