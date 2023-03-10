За 2022 год «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 5 072 объекта малого и среднего предпринимательства на территории Петербурга и Ленинградской области.

За год энергетики обеспечили техприсоединение к электросетям 4 268 объектов на территории Санкт-Петербурга и 804 объектов в Ленинградской области. Их общая присоединенная мощность превысила 109 МВт.

Напомним, с 1 июля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правила технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которыми по-новому определяется размер платы за технологическое присоединение, в том числе льготная ставка. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться рассрочкой. Также с 1 июля 2022 года сокращен перечень документов, необходимых для присоединения объектов в границах гаражных кооперативов и садовых товариществ. Для заявителей до 150 кВт при уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевые организации вместо акта технологического присоединения теперь будут выдавать уведомление об обеспечении возможности присоединения.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

Напомним, в 2022 году более миллиона обращений от петербуржцев и жителей Ленинградской области поступили в «Россети Ленэнерго» через единый контакт-центр, интернет-сервисы, по электронной почте, а также в рамках личного приема граждан.