 

Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново

13 марта 2023, 11:30 232 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Девелопер ГК ФСК, заключивший с городом соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на строительство технопарка на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В ближайшее время инвестор приступит к работам на объекте, завершить строительство он планирует в следующем году. Общая площадь технопарка составит почти 25 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут не менее 600 человек. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

В технопарке высокотехнологичные компании смогут разместить лаборатории, испытательные стенды, а также производства опытных образцов продукции. Также на территории будут предусмотрены офисы и парковка.

По словам директора по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергея Пшеничникова, программа МПТ позволяет инвесторам активно участвовать в решении социально значимых задач, а также создавать комфортную городскую среду.

"Первые два соглашения по программе мы подписали в конце 2021 года. Мы оценили ее преимущества и уже в прошлом году заключили еще три договора. Суммарно мы инвестируем в новые объекты строительства свыше 10 миллиардов рублей. Все они будут возведены в локациях, где существует необходимость в создании дополнительных рабочих мест", – сказал Пшеничников.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТЕХНОПАРК
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно