Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) присоединили к электрическим сетям новую школу на 550 мест в селе Бердигестях Горного улуса.

Энергетики Бердигестяхского РЭС выполнили весь необходимый комплекс мероприятий для энергоснабжения новой школы: возвели воздушную линию 6 кВ протяженностью 25 м, установили и вели в работу комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА, а также оснастили современным комплексом интеллектуальных приборов учета. Максимальная мощность энергопринимающих устройств школы составляет 335 кВт.

Современная школа по проекту включает два больших спортивных зала и стадион, позволит обеспечить обучение в одну смену, создаст все возможные условия для всестороннего развития детей. Долгожданный объект имеет высокую степень готовности, планируется, что школа будет введена в эксплуатацию к новому учебному году.