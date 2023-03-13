Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) присоединили к электрическим сетям новую школу на 550 мест в селе Бердигестях Горного улуса.
Энергетики Бердигестяхского РЭС выполнили весь необходимый комплекс мероприятий для энергоснабжения новой школы: возвели воздушную линию 6 кВ протяженностью 25 м, установили и вели в работу комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА, а также оснастили современным комплексом интеллектуальных приборов учета. Максимальная мощность энергопринимающих устройств школы составляет 335 кВт.
Современная школа по проекту включает два больших спортивных зала и стадион, позволит обеспечить обучение в одну смену, создаст все возможные условия для всестороннего развития детей. Долгожданный объект имеет высокую степень готовности, планируется, что школа будет введена в эксплуатацию к новому учебному году.
«Качественное и надежное электроснабжение социально значимых объектов было и остается для нас неизменным приоритетом и важной социальной функцией. Своевременно и в полном объеме исполняя обязательства по их присоединению к электрическим сетям, мы вносим вклад в развитие качественного образования в республике», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.
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