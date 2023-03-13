Инвестиционный импульс у "Истока"

Ведущая российская компания по производству СВЧ-электроники «НПП «Исток» планирует масштабное развитие производственных мощностей. В прошлом году компания уже ввела в эксплуатацию два новых производственных корпуса, а сегодня реализует дальнейшие планы по развитию. Об инвестиционных планах предприятия рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В данный момент компания реализует несколько масштабных инвестпроектов по развитию производственных мощностей. Суммарно инвестиции составят более 5 млрд рублей. Проекты планируется реализовать в течение 3 лет. На новых производственных линиях будет создано порядка 300 рабочих мест. В рамках дальнейшего развития «НПП «Исток» к 2031 году планирует создать дополнительно около 2 тысяч рабочих мест», - сообщила Зиновьева.

«НПП «Исток» является градообразующим предприятием подмосковного наукограда Фрязино. В компании работает около 7 тысяч человек. «НПП «Исток» является ведущим российским разработчиком и производителем СВЧ-электроники для всех видов связи, радиолокации и навигации. На долю предприятия приходится 30% всей номенклатуры изделий СВЧ-электроники, выпускаемой в России.

Среди продукции компании: генераторы СВЧ, мощные СВЧ-приборы, высокочастотная электроника, медицинское и телекоммуникационное оборудование и множество другой продукции. Многие виды оборудования и аппаратуры, выпускаемые на предприятии, являются уникальными