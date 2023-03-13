В городе появится 57 тысяч новых рабочих мест.

С 2020 года, когда заработала программа стимулирования создания мест приложения труда, столица заключила с инвесторами 35 соглашений, которые предполагают строительство 80 объектов недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках 35 соглашений с городом инвесторы возведут в Москве 80 производственных, социальных и общественно-деловых объектов общей площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров. В результате в столице появится 57 тысяч новых рабочих мест. В реализацию проектов девелоперы вложат 156,4 миллиарда рублей», — рассказал он.

По соглашениям построят 47 образовательных учреждений, 13 офисных центров, 10 современных промышленных комплексов и технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств.

«Девелоперы активно принимают участие в реализации программы. Только в 2022 году город заключил с инвесторами 17 соглашений — это больше, чем за два предыдущих года. В строительство 50 объектов инвесторы вложат более 63 миллиардов рублей, а после ввода в эксплуатацию в городе появится 25 тысяч рабочих мест», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам представителей бизнеса. У инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа была распространена и на гостиницы, весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. При сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, при сокращении более чем на один год — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. Земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе можно через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.