Итальянский системный оператор Terna приступил к работам по прокладке подводного кабеля 132 кВ в рамках проекта строительства соединения между островом Эльба и коммуной Пьомбино в провинции Ливорно, в Тоскане.

Кабель протяженностью 34 км планируется проложить на глубине около 70 м ниже уровня моря, работы займут около 10 дней. Кабель защищен от возможных повреждений, вызванных человеческой деятельностью, по всему маршруту за счет использования специально разработанного инновационного оборудования. Кроме того, его точки выхода на берег были выполнены с использованием технологии горизонтально-направленного бурения, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на водную среду и береговую линию и обеспечить механическую защиту кабеля.

Новое соединение, в строительство которого Terna инвестировал около € 90 млн, является элементом стратегически важной инфраструктуры, который удвоит количество соединений между материковой энергосистемой и энергосистемой острова. Оно гарантирует существенные преимущества с точки зрения безопасности, надежности и устойчивости всей энергосистемы Эльбы, где, как правило, значительно увеличивается потребление в летний период.

Официальный сайт Terna