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Минвостокразвития определило параметры для нового префрежима - международных территорий опережающего развития (МТОР). Как сообщили в пресс-службе министерства в понедельник, резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей.
Работа по созданию международных ТОР ведется в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Разработанные министерством параметры представлены в новом пакете законопроектов.
"Основные условия для резидентов нового префрежима: резидентом МТОР может стать новая компания, в том числе с иностранным участием, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, резиденты на 20 лет освобождаются от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю, пониженные тарифы страховых взносов в этот период составляют 7,6% вместо 30%", - сказано в сообщении.
Кроме того, в рамках международных ТОР, исходя из предложений Минвостокразвития, можно применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов. На резидентов не распространяется закон о валютном контроле.
"Особенность МТОР - их резиденты могут выпускать высокотехнологичную продукцию по перечню, утвержденному правительством. Появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации высокотехнологичных проектов с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.
Как ранее рассказывал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, работа на международной территории опережающего развития будет предполагать защиту прав инвесторов и информации о бенефициарах путем создания отдельного реестра юридических лиц, третейского инвестиционного суда.
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