Ключевые отличия новой разработки портфельной компании «ЭЛВИС-НеоТек» от предыдущей версии — расширенные функциональные возможности и переориентация на использование доступной компонентой базы.

Решения на базе ОКТА 2.0 используются в системах обеспечения технологической безопасности промышленных объектов, биометрического мониторинга, контроля состояния водителей транспорта и операторов спецтехники, офисов и общественных помещений, труднодоступных участков трубопроводов, коллекторов и колодцев. Также они позволяют разворачивать мобильные комплексы видеонаблюдения в полевых условиях и осуществлять обработку пакетов данных непосредственно в месте их сбора.

Планируется, что часть устанавливаемых на плату компонентов будет российского производства. В ОКТА 2.0 используется новый SOM-модуль с процессором, построенным на ARM-архитектуре, и ориентированным на решение задач, связанных с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта. Дополнительно в плату интегрированы датчики угловых и линейных ускорений и оптический гироскоп, за счет которых, с учетом применения системы позиционирования GNSS, значительно расширяется спектр решаемых задач на транспорте.

Конструкция платы дополнена обновленным интерфейсом PCI Express 3.0 и 4 каналами PoE, беспроводными каналами связи Wi-Fi и BT 3.0. Также в ОКТА 2.0 на отдельном микроконтроллере реализован BMC.

Проектирование платы обновленной версии было завершено в начале 2023 года, производство первых экземпляров, доступных для тестирования и испытаний в составе решений заказчиков, планируется завершить во 2 квартале 2023 года.

Напомним, что отечественный одноплатный компьютер ОКТА ориентирован на автоматизацию технологических процессов широкого спектра. Линейка ОКТА позволяет управлять исполнительным оборудованием, оценивать состояние технологических объектов, применять алгоритмы видеоаналитики в труднодоступных местах, диагностировать работоспособность различного оборудования, формировать отчеты и информировать о нештатных ситуациях.

Данные для мониторинга поступают в систему от внешних источников (видеокамер, радаров, датчиков, исполнительных устройств и т. д.).

«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания РОСНАНО) — ведущий российский разработчик интеллектуальных систем обеспечения безопасности с применением технологий распознавания образов и компьютерного зрения, а также микропроцессоров для систем машинного зрения по тенологическим процессам 40 и 28 нанометров.

Опыт и компетенции компании подтверждаются многочисленными успешными внедрениями на объектах энергетики, промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры в России (международный аэропорт «Шереметьево», объекты группы «РусГидро», ОАО «Газпром» и др.) и за рубежом (Израиль, США, Англия и др.).

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