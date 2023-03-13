Самым высоким зданием Самарской области станет жилой небоскреб

Застройщик получил разрешение на строительство 22-ух и 39-этажного этажного корпусов А и Б высотного жилого комплекса в Октябрьском районе г.о. Самара. В феврале Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реализацию объекта.



Жилой комплекс «Баланс Towers» строится в границах улиц Луначарского и Московского шоссе. Рассматриваемые корпуса выполнят роль входных ворот в деловую часть города. 37-этажный корпус станет самым высоким зданием Самарской области. С учетом, что его высота составит до 130 м, для обеспечения пожарной безопасности зданий были разработаны дополнительные специальные технические условия. В дополнение к указанным надземным этажам в обоих домах будет еще по два подземных.

«Каждый из корпусов будет разделен на отдельные блоки с веерным поворотом в торцах, что, по мнению архитекторов, создаст отличительный архитектурный образ жилого комплекса. Из других оригинальных решений: зайти во внутренний двор можно будет через парадную арку, выполненную в виде открытого амфитеатра с интегрированным озеленением», - рассказал главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Дмитрий Федорин.

Основу строящихся башен составит железобетонный каркас и монолитные железобетонные конструкции. В отделке наружных стен планируется использовать керамический кирпич.



Здания объединят между собой стилобатом с подземным паркингом. Дворовое пространство при этом обустроят по принципу «Двор без машин», подняв его на уровень второго этажа. Территорию рядом с ЖК - между выделенным участком под строительство и дорожными проездами по улице Луначарского и Московским шоссе ждет благоустройство с дорожками, площадками, озеленением и парковками для маломобильных групп населения.



Застройщик объекта - ООО «Специализированный Застройщик «Сигма-Строй». Генпроектировщик – ООО «АПК «РИТМ».