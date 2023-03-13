В письме выражается благодарность коллективу филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» за обеспечение электроснабжения базовых станций сотовой связи, установленных в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства на территории Саратовской области.

Результат реализации проекта – обеспечение мобильным интернетом и качественной сотовой связью деревень, поселков и сел с населением от 100 до 500 человек. Сельские жители получают все возможности, предоставляемые широкополосным доступом в сеть.

В период 2020-2022 гг. специалисты «Саратовских РС» в рамках договоров технологического присоединения к электрическим сетям обеспечили электроэнергией около 250 новых объектов телекоммуникационной инфраструктуры.

Аналогичные работы проводятся и филиалами ПАО «Россети Волга» в Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, Республиках Мордовия и Чувашия. Здесь в рамках реализации федерального проекта энергетики обеспечили электроэнергией около 900 объектов, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет и качественную сотовую связь.