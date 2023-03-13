Бакалавры и магистранты Института электроэнергетики Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) посвятили целый учебный день знакомству с Системным оператором.

День компании для студентов 4 курса бакалавриата и 1–2 курсов магистратуры, обучающихся по направлениям «Электроэнергетика и электротехника» и «Автоматика энергосистем», начался с экскурсии в республиканский диспетчерский центр. Заместитель главного диспетчера по оперативной работе РДУ Татарстана Рустем Альтапов, выпускник КГЭУ 2009 года, рассказал студентам об особенностях функционирования и основных показателях работы республиканской энергосистемы, ее связях с энергосистемами соседних регионов и роли в ОЭС Средней Волги и ЕЭС России, а также о задачах, которые стоят перед казанским филиалом Системного оператора.

После экскурсии по диспетчерскому центру День Системного оператора продолжился в стенах Казанского государственного энергоуниверситета. В зале Ученого совета КГЭУ директор РДУ Татарстана Андрей Большаков рассказал студентам-энергетикам о структуре и основных функциях Системного оператора, потребностях компании в специалистах и востребованности в качественно подготовленных выпускниках КГЭУ и ответил на вопросы участников встречи.

«Системный оператор является технологическим регулятором ЕЭС и, в этой связи, смотрит на энергосистему страны, объединения, регионов комплексно. Перед компанией стоит много важных и ответственных задач, а значит для вас есть много интересной работы не только в Татарстане. Буду рад, если через некоторое время участники сегодняшней встречи успешно пройдут этапы отбора и присоединятся к нашей команде», – отметил Андрей Большаков.

В подготовке и проведении Дня компании приняли активное участие молодые специалисты РДУ Татарстана – выпускники КГЭУ разных лет, обучавшиеся по специализированной магистерской программе Системного оператора.

Участники Молодежного совета РДУ Татарстана Любовь Земскова, выпускница специализированной программы АО «СО ЕЭС» в КГЭУ 2020 года, и Александр Майнин, выпускник специализированной программы АО «СО ЕЭС» в КГЭУ 2022 года, провели тематический «ЭнергоКвиз», в котором приняли участие 13 команд из 70 студентов. Победителем стала команда «Релейщики», участникам которой вручили дипломы и памятные подарки от Системного оператора.

Прошедший под знаком Системного оператора День компании в КГЭУ завершился лекциями сотрудников РДУ Татарстана по профильным темам. Начальник отдела устойчивости и противоаварийной автоматики Службы электрических режимов Сергей Здоренко, выпускник первой специализированной программы АО «СО ЕЭС» в КГЭУ 2014 года, и начальник отдела долгосрочного планирования и сопровождения рынка Службы энергетических режимов и балансов Николай Селиванов, выпускник специализированной программы АО «СО ЕЭС» в КГЭУ 2016 года, подготовили для студентов лекцию на тему «Управление электроэнергетическими режимами работы ЕЭС России», главный специалист отдела релейной защиты и сетевой автоматики Службы релейной защиты и сетевой автоматики Никита Соколов, также выпускник специализированной программы АО «СО ЕЭС» в КГЭУ 2016 года, – на тему «Релейная защита в ЕЭС России», а начальник Службы автоматических систем диспетчерского управления Дмитрий Рудовский, выпускник КГЭУ 2002 года, – на тему «Основные направления деятельности блока информационных технологий».

Закрывая мероприятие, директор РДУ Татарстана отметил, что создание эффективной системы подготовки кадров для оперативно-диспетчерского управления – одна из стратегических задач Системного оператора.

«Сегодня мне было важно не только рассказать и показать то, чем занимается наша компания, какие задачи мы решаем и с какими результатами, но и продемонстрировать на конкретных примерах выпускников энергоуниверситета прошлых лет, работающих сейчас в РДУ Татарстана, что каждый из вас, придя в Системный оператор, может стать экспертом высокого класса по важнейшим вопросам функционирования и развития энергосистемы. Будем продолжать конструктивное и, безусловно, полезное взаимодействие с КГЭУ в интересах наших обеих организаций», – подчеркнул Андрей Большаков.

Организация подобных мероприятий для студентов вуза-партнера Системного оператора – один из пунктов соглашения о сотрудничестве между КГЭУ и АО «СО ЕЭС», заключенного в июле 2022 года. Документ подписан в рамках реализации новой концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами, в соответствии с которой ряд профильных учебных заведений высшей школы осуществляет подготовку специалистов для работы в оперативно-диспетчерском управлении.

Соглашения между АО «СО ЕЭС» и вузами-партнерами предусматривают взаимовыгодное сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ, и включают организацию и проведение практик и стажировок студентов на базе филиалов Системного оператора. Специалисты АО «СО ЕЭС» принимают участие в формировании учебных программ вузов-партнеров и работе государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, выступают руководителями и рецензентами выпускных квалификационных работ. В рамках соглашений предусмотрено также совместное систематическое проведение профориентационных мероприятий – дней открытых дверей, дней карьеры, круглых столов, тематических экскурсий, вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность.