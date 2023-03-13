В Чехове задержаны подозреваемые в хищении энергооборудования

Сотрудниками полиции задержаны злоумышленники, которые подозреваются в краже электрооборудования с объектов электросетевого хозяйства «Южных электрических сетей» - компании «Россети Московский регион». Всего выявлено 3 факта хищения, произошедших в период с 27 ноября по 18 декабря 2022 года на территории г.о. Чехов. Установлено, что подозреваемые украли более двух тысяч метров проводов напряжением 0,4 кВ и 6 кВ, повредив с этой целью 12 деревянных опор ЛЭП. Ущерб, причиненный компании, составил более 940 тыс. рублей.

В результате противоправных действий в указанный период произошли аварийные отключения потребителей в деревнях Коровино, Пешково, Городище, Детково, Ивачково, Сандарово, р.п. Столбовая, СНТ «Лопасня» — без света остались более 3500 абонентов. Для восстановления электроснабжения были привлечены значительные силы и средства филиала «Южные электрические сети».

По двум из вышеуказанных фактов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Проводятся необходимые следственные действия.

Кроме того, противоправная деятельность злоумышленников, направленная на хищение и намеренное повреждение объектов электрической сети, находящихся под напряжением, может быть квалифицирована по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» (наказание до семи лет лишения свободы), что влечёт за собой создание угрозы жизни и здоровью населения Московской области.