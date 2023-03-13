В Дубне расширят перечень продукции для метро и железных дорог

Компания «Энкор» – разработчик и производитель электротехнического оборудования для энергетической отрасли – реализует масштабный инвестпроект, который позволит ей значительно расширить перечень выпускаемой продукции. В него войдут системы интеллектуального видеонаблюдения и хранения данных, системы пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также многое другое.

«Для этого резидент ОЭЗ «Дубна» реализует проект по расширению своих производственных мощностей – строит вторую очередь завода площадью более 5 тысяч кв.м. Первая очередь производства уже введена в эксплуатацию, здесь выпускается специальное электротехническое оборудование. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,7 млрд рублей. Около 50 новых рабочих мест позволит создать запуск второй очереди, и с началом его работы общее число сотрудников превысит 270 человек», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство второй очереди научно-производственного комплекса идет с опережением и запустить его планируют раньше срока – уже в III квартале этого года.

«Энкор» стала резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2019 году. Компания объединяет несколько направлений в разных сегментах рынка. Электроэнергетика является одним из ключевых. В рамках инновационного направления компания занимается разработкой и производством оборудования для электросетевого комплекса и объектов инженерной инфраструктуры, разработкой необходимого программного обеспечения и другого.