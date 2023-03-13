 

В Портовой ОЭЗ Ульяновска намерены создать два производства композитов

13 марта 2023, 17:45 386 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Резиденты разместят в Портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) Ульяновска два новых производства композитных изделий, сообщила в понедельник Корпорация развития региона.

"Экспертный совет ПОЭЗ "Ульяновск", прошедший 13 марта под председательством первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, одобрил к реализации проекты российских компаний "Завод "Лист" и "Поликом". Обе компании на территории ПОЭЗ "Ульяновск" будут производить композитные изделия. Общий объем инвестиций в проекты составит свыше 650 млн рублей, для жителей региона будет создано около 80 новых высокотехнологичных рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, ООО "Завод "Лист" будет выпускать изделия из листового стеклопластика.

"Уже в течение ближайших трех месяцев [компания] планирует приступить к деятельности. Для быстрого старта проекта на первом этапе предприятие разместится в готовом производственном корпусе индустриального парка в ПОЭЗ "Ульяновск", - уточнил Васин.

Основными потребителями изделий из стеклопластика, которые будут производиться в Ульяновской области, станут российские предприятия энергетической, машиностроительной, электротехнической, радиотехнической, металлургической, пищевой, химической, судостроительной и других отраслей промышленности. Стеклопластик "Дюропластик" - полимерный композит. Он применяется в качестве электроизоляционного материала, трудногорючего конструкционного и отделочного материала.

ООО "Поликом" занимается производством изделий из композиционных материалов для нужд ПАО "РЖД". По данным руководителя ПОЭЗ "Ульяновск" Олега Барабанова, компания планирует расширить номенклатуру производимых товаров и начать выпуск композитных материалов для отрасли автокомпонентов, а также для потребителей электротехники. Для этого инвестор построит в Портовой особой экономической зоне собственный производственный корпус. Компания приступает к проектированию. Выйти на строительную площадку резидент рассчитывает летом 2023 года. 

 
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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, ПОЛИКОМ

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