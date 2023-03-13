В самом северном подразделении филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» создана новая структура, работа которой будет способствовать повышению эффективности управления распределительной сетью.

На базе оперативно-диспетчерской службы производственного отделения Серовские электрические сети филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго», основной задачей которой является обеспечение надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства, создан сектор по управлению распределительной сетью.

Новая структура образована в соответствии с «Концепцией развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

Напомним, что в 2021 году в филиале «Россети Урал» - «Свердловэнерго» начал функционировать современный Центр управления сетями (ЦУС) инфраструктуры региона. Здесь специалисты компании внедрили новейшую систему оперативно-технологического управления на основе отечественных технических решений. С ее помощью диспетчер получает информацию о событиях в сети в режиме реального времени, в том числе осуществляет функции дистанционного управления оборудованием электросетевых объектов.

Централизация оперативно-технологического управления в самом северном подразделении филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» - это очередной этап создания полноценного Единого центра управления сетями, который в перспективе объединит в себе все подразделения оперативно-технологического управления филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго». Это повысит эффективность работы технических подразделений, как по эксплуатации электросетевой инфраструктуры, так и по устранению аварийных ситуаций.

Работы по созданию сектора по управлению распределительной сетью в Серовских электрических сетях проводились в несколько этапов. Штат сектора полностью укомплектован квалифицированным оперативным персоналом, который прошел дополнительную подготовку по индивидуальным программам. В помещении диспетчерского зала был выполнен современный ремонт, рабочие места сотрудников оснащены необходимой оргтехникой и средствами связи.

В настоящее время оперативно-диспетчерская служба Серовских электрических сетей, в состав которой входит новый сектор по управлению распределительной сетью, выполняет функции оперативно-технологического управления оборудованием 7 районов электрических сетей производственного отделения.

В ближайших перспективных планах филиала компании «Россети Урал»-«Свердловэнерго» – переход на единый принцип управления электросетевой инфраструктурой развивающихся пригородов Екатеринбурга. При переходе на единое оперативно-технологическое управление энергетики «Россети Урал» поэтапно создают цифровую модель всей электросетевой инфраструктуры Среднего Урала, которая будет интегрирована с системами оперативного управления ПАО «Россети».