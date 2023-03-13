Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили почти 300 кВт дополнительной мощности садовому товариществу (СНТ) «Выборжец» во Всеволожском районе Ленинградской области. Источник питания – подстанция 110 кВ «Сертолово».

Энергетики построили​ и оборудовали новую комплектную​ трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, построили воздушную линию 10 кВ, а также установили интеллектуальную систему учета. Мероприятия позволили обеспечить надежным электроснабжением более 300 частных домов, а также нежилые и социально значимые инфраструктурные объекты.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».