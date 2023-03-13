«Россети Юг» в 2022 году направили на ремонт и техническое обслуживание электросетевого хозяйства в регионах присутствия 2 млрд рублей, что на 16,5% превышает показатель 2021 года.

Объем финансирования ремонтной программы в Астраханской области составил 310,2 млн рублей, Волгоградской – 615,3 млн рублей, в Калмыкии – 132,2 млн рублей, в Ростовской области – 967,3 млн рублей.

В частности, в минувшем году компания увеличила на 10% расходы на ремонт линий электропередачи (ЛЭП), что позволило привести в нормативное состояние около 2,4 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения. Кроме того, заменено более 6 тыс. опор, 55,4 тыс. изоляторов и 690 км провода, расчищено от древесно-кустарниковой растительности почти 1,6 тыс. га трасс воздушных линий электропередачи.

В полном объёме выполнены запланированные работы по ремонту оборудования подстанций 35-110 кВ и трансформаторных подстанций 0,4-6/10 кВ. Так, отремонтировано 2,2 тыс. силовых трансформаторов, 6,6 тыс. единиц коммутационного оборудования и 3,2 тыс. трансформаторных подстанций.

Своевременное и качественное выполнение плановых объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов позволило компании подготовить их к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в период 2022-2023 годов.