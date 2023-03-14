Энергетики Тимашевского филиала «Россети Кубань» в течение 2022 года построили и ввели в эксплуатацию 215 новых объектов энергетики: 80 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 135 линий электропередачи общей протяженностью более 52 км в Тимашевском, Калининском, Брюховецком, Каневском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

Инвестиции в развитие электросетевого комплекса Тимашевского энергорайона за год превысили 318 млн рублей.

Энергообъекты построены для обеспечения электроэнергией физических и юридических лиц, обратившихся за подключением к электрическим сетям компании.

Всего в 2022 году энергетики исполнили 1 826 договоров на технологическое присоединение к сетям, общей мощностью почти 31,5 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, а также крупные агропромышленные предприятия.

Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электросетевого комплекса, а также создать условия для технологического присоединения новых потребителей в Тимашевском, Калининском, Брюховецком, Каневском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.