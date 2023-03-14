О результатах работы электроэнергетической отрасли и планах по её развитию рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов на форуме РСПП «Энергетическая стратегия России: итоги прошедших двадцати лет и будущие перспективы».

«За прошедшие 10 лет в электроэнергетическую отрасль привлечены более 6 трлн рублей инвестиций. Это 3,4 трлн по генерации и 2,6 трлн по электросетевому комплексу», – сообщил глава Департамента.

Вложения позволили реализовать значительное количество проектов в рамках первой программы привлечения инвестиций в строительство генерации (ДПМ-1) – 136 генерирующих объектов на 94 электростанциях в 43 российских регионах. Также в настоящее время реализована и функционирует программа модернизации тепловой генерации (КОММод), в рамках которой уже отобраны 27 ГВт генерирующих мощностей.

За тот же срок в электросетевом комплексе снижены потери электроэнергии с 11,4 до 10,4%, а среднее время восстановления энергоснабжения после отключений сократилось на 45%. Кроме того, продолжается оптимизация процессов, связанных с подключением к электричеству. Эта процедура автоматизирована и максимально сокращена по времени.

Андрей Максимов отметил, что за 20 лет достаточно серьёзно изменилась система государственного управления и регулирование отрасли в целом. Речь идёт и о создании «Совета рынка», и о разделении по видам деятельности, которое позволило каждой компании сосредоточиться на конкретном направлении и работать продуктивнее. Более того, по словам Андрея Максимова, это позволило создать элементы конкуренции.

В то же время технологическая связь осталась – все параметры выдерживаются и «Системный оператор» как независимый элемент этой системы только упрочил свои позиции.

Говоря о перспективах российской электроэнергетики, директор Департамента подчеркнул, что приоритетной задачей является выполнение ряда поручений Президента РФ, например, по строительству ГЭС и ГАЭС, сооружению сетевых объектов для синхронной работы объединённых энергосистем Сибири и Востока, электрификации второго этапа расширения Восточного полигона РЖД.