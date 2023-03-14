Глава Мордовии Артём Здунов 13 марта провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Оптикэнерго» Эвиром Боксимером. В ходе обсуждения были затронуты вопросы модернизации и расширения производственных мощностей.

В настоящее время на 22 предприятиях группы компаний работают около 2 тысяч человек. Рост объемов производства в 2022 году составил 115%.

Несмотря на санкционные трудности, связанные с потерей поставщиков импортного сырья, было налажено взаимодействие по поставкам из дружественных стран. Кроме того, ряд отечественных заводов переориентировался на выпуск необходимой «Оптикэнерго» продукции.

В текущем году группа компаний планирует расширять производство на заводе «ЭМ-КАТ», а также ввести в эксплуатацию новый цех на заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ», где будут созданы новые рабочие места.

Артём Здунов и Эвир Боксимер обсудили планируемые сроки запуска новых производств. Глава республики пообещал оказать всю необходимую поддержку в реализации инвестиционных проектов, в том числе в урегулировании вопросов, находящихся в компетенции энергетической компании «Россети».