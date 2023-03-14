В грядущем дорожно-строительном сезоне работы пройдут на шести участках в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах края.

На маршруте Барнаул – Бийск сегодня идут работы на двух объектах. На участке с 234-го по 243-й км завершили переустройство линии связи, возводят земляное полотно и выполняют монтаж водопропускных труб. Из 13 труб собраны две, работы выполняются на третьей, длина которой превышает 60 метров. К маю дорожники планируют выполнить 30% земляных работ и завершить монтаж еще трех труб. На отрезке км 250 – км 258 устройство земляного полотна выполнено уже более чем на 80%, в мае подрядчик планирует этот этап завершить и начать укладывать первые слови основания дороги. Эти объекты введут в эксплуатацию к 2025 году, а до конца 2023-го завершатся работы на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 – км 143) и перед Бийском (км 341 – км 344).