Итальянский системный оператор Terna в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и энергетической безопасности разработал цифровую платформу Econnextion, позволяющую аккумулировать всю информацию по запросам на подключение к высоковольтным сетям от итальянских электростанций на базе ВИЭ.

Econnextion – единственная в мире система подобного типа – позволит заинтересованным сторонам и операторам электроэнергетического сектора визуализировать информацию о географическом положении и статусе запроса на строительство новых наземных и шельфовых ВЭС и СЭС по всей Италии. Данные, отображаемые на панели мониторинга и обновляемые каждые три месяца, разделены по видам ресурсов и упорядочены по выходной мощности энергообъекта. Пользователи могут просматривать их в графическом или табличном виде.

В частности, раздел «Запросы на подключение» позволяет пользователям фильтровать запросы по типам (СЭС, наземная и шельфовая ВЭС) в агрегированном формате (количество, мощность и процентное распределение). Интерактивная карта, например, позволяет просмотреть детальную информацию по объектам на уровне региона, провинции и муниципалитета, по фильтрам поиска выбрать все активные запросы в определенном муниципалитете и узнать их статус. Также можно сравнить запросы на строительство объектов генерации на базе ВИЭ в различных провинциях или регионах на основе так называемого «минимального технического решения» (General Minimum Technical Solution, GMTS), разработанного Terna.

В разделе «Fit for 55 Target» представлены наиболее значимые данные по инициативам в области ветровой (наземной и шельфовой) и солнечной генерации в разбивке по торговым зонам с учетом целей европейской климатической программы ЕС «Fit for 55», предусматривающей сокращение выбросов CO2 как минимум на 55% к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. Для достижения общеевропейских целей по декарбонизации энергетики к 2030 г. Италии необходимо будет ввести в эксплуатацию около 70 ГВт мощности ВИЭ-генерации, в частности ветровой и солнечной, чтобы обеспечить 65% всего потребления за счет ВИЭ. По данным Terna, по состоянию на конец января 2023 г. поданы запросы на подключение к высоковольтной сети новых объектов генерации на базе ВИЭ совокупной мощностью 340 ГВт, из которых 37% приходится на СЭС и 54% – на ВЭС, что примерно в пять раз превышает целевые показатели Италии на 2030 г.

Официальный сайт Terna