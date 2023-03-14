На энергоблоке №2* Ростовской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома) специалисты в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) завершили работы по модернизации оборудования реакторного и турбинного отделений, а также систем вентиляции.



В гермозоне энергоблока в рамках модернизации приточной вентсистемы была внедрена система автоматического регулирования разрежения. Приводные турбины турбопитательных насосов оснащены электронным автоматом безопасности, а в системах вентиляции внедрены средства технологического управления и контроля расхода воздуха.

«Это плановая замена и оснащение оборудования с целью повышения безопасности, надежности и эффективности работы технологических систем энергоблока. Также благодаря модернизации оборудования мы имеем возможность увеличивать межремонтные периоды, а, следовательно, наращивать объемы выработки электроэнергии», - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Он также отметил, что большой объем по модернизации оборудования предстоит выполнить в этом году и на энергоблоке №1 Ростовской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта, который начнется в конце марта.



Напомним, что ППР на энергоблоке №2 РоАЭС стартовал 11 февраля 2023 года, его планируется завершить до конца текущего марта.



Планово-предупредительные ремонты - это ежегодные плановые процедуры, которые проводятся энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.



Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Предприятия энергетического дивизиона Росатома продолжают модернизацию оборудования и наращивание атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

* Энергоблок №2 Ростовской АЭС был принят в эксплуатацию в 2010 году. За это время он выработал более 89,6 млрд кВтч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребности всех жителей и предприятий Ростовской области в течение 4,5 лет. Работа энергоблока №2 РоАЭС за 13 лет предотвратила попадание в атмосферу порядка 42 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.