До конца 2023 года специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтируют в восточной части Ростовской области 177,5 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи различных классов напряжения. Это позволит повысить надежность электроснабжения Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Константиновского, Мартыновского, Ремонтненского и Цимлянского районов с населением более 413 тысяч человек.

В план работ в распределительной сети 0,4–10 кВ включена замена 10 км провода и 90 старых вводов в жилые дома, здания школ и детских садов на самоизолированный несущий провод в ст. Романовская, х. Рябичи, Сиротском, Лозном и п. Дубравном. Выполненные работы позволят повысить качество электроэнергии у потребителей и снизить аварийность. Также планируется отремонтировать оборудование 470 трансформаторных подстанций и 45 силовых трансформаторов.

Энергетики заменят около 3,8 тыс. изоляторов, из них 135 – на воздушной линии (ВЛ), по которой осуществляется транспорт электроэнергии от Марченковской ветроэлектростанции. Также на ВЛ заменят на более надежные 135 поддерживающих зажимов, которыми провода крепятся к опорам. В результате повысится надежность функционирования линии электропередачи в целом.

В январе-феврале текущего года ростовские специалисты расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 20 га просек ВЛ. План до конца года – еще 14,7 га охранных зон. Это позволит предотвратить низовые пожары, падение веток на провода воздушных линий электропередачи и связанные с этим нарушения электроснабжения.

При формировании программы технического обслуживания учитывалось состояние оборудования и его износ на текущий момент. Выполнение всех мероприятий обеспечит поддержание высокого уровня надежности электроснабжения потребителей «Россети Юг».