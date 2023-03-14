Правительство Башкирии совместно с корпорацией "Туризм.РФ" планируют построить санаторий на соленых источниках, стоимость объекта оценивается в 1,5 млрд рублей. В год он сможет принимать более 200 тыс. человек, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве предпринимательства и туризма республики.

"В рамках проекта предполагается строительство не только круглогодичного санатория, но и отеля, отдельных бунгало для проживания, кафе, пляжной зоны, парковки для автотранспорта, детской и спортивной площадок. По предварительным расчетам, стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Финансирование проекта предполагается совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Планируемый максимальный турпоток по проекту в год - 202 230 человек. Лечебница создаст 120 новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

Учреждение разместится на соленых источниках в Куюргазинском районе республики на берегу озера Якут. Данная территория является местом стихийного лечения жителей Башкортостана и соседних регионов, потому что здесь сформировалось сочетание редкой по своему составу целебной грязи, минеральной воды и соленых источников. Также рядом проходит дорога федерального значения, резюмировали в министерстве.

В 2022 году правительство республики заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Корпорация Туризм.РФ", которое предоставляет новые возможности в части реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере туризма, в развитии отраслевой инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Башкортостане.