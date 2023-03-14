В Ессентуках благоустроят Театральную площадь

Государственная экспертиза в сфере строительства Ставропольского края рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап реконструкции и благоустройства Театральной площади и улицы Интернациональная в городе Ессентуки. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Название Театральной площади в историческом центре города-курорта Ессентуки связывают с расположенным здесь Концертным залом имени Федора Шаляпина. Площадь находится у главного входа в Курортный парк и служит местом проведения основных городских праздников и мероприятий. Работы по благоустройству Театральной площади и примыкающей к ней улицы Интернациональная власти города планируют провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».



В соответствии с проектом, который одобрила региональная экспертиза Ставропольского края, первый этап предполагает реконструкцию Театральной площади. В частности, здесь планируется создание новых архитектурных форм и общественных пространств, включая сцену, колоннаду, фонтаны, смотровую площадку, а также строительство подземной парковки. На площади также установят современное освещение, звуковое оборудование, проведут озеленение.*



Застройщик - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки. Проектная организация – ООО «Проектная мастерская "АРХИТЕК"».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.